Стрелявшего в сотрудника ФСИН России осужденного поймали

В Барнауле СК предъявил обвинение осужденному, стрелявшему в сотрудника ФСИН

В Алтайском крае поймали беглого осужденного, который стрелял в сотрудника ФСИН России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

52-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По данным следствия, обвиняемый был осужден за кражи на принудительные работы. В октябре 2024 года он не явился в исправительный центр и был объявлен в розыск. 10 декабря его нашли в лесу недалеко от Борзовой заимки в Барнауле. При задержании осужденный несколько раз выстрелил в оперативников и ранил сотрудников ФСИН и полиции. Несмотря на активное сопротивление, мужчину задержали.

Следователь готовит ходатайство о его аресте.