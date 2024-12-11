Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:06, 11 декабря 2024Силовые структуры

Стрелявшего в сотрудника ФСИН России осужденного поймали

В Барнауле СК предъявил обвинение осужденному, стрелявшему в сотрудника ФСИН
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Алтайском крае поймали беглого осужденного, который стрелял в сотрудника ФСИН России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

52-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

По данным следствия, обвиняемый был осужден за кражи на принудительные работы. В октябре 2024 года он не явился в исправительный центр и был объявлен в розыск. 10 декабря его нашли в лесу недалеко от Борзовой заимки в Барнауле. При задержании осужденный несколько раз выстрелил в оперативников и ранил сотрудников ФСИН и полиции. Несмотря на активное сопротивление, мужчину задержали.

Следователь готовит ходатайство о его аресте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли маршрут побега Башара Асада из Сирии. Стали известны детали секретной операции российской разведки

      Госдума обязала использовать в рекламе кредитов предупреждающие фразы

      Россияне кинулись за средствами от похмелья

      Россиянам назвали самые модные шубы зимы 2024 года

      Пара на машине угодила в кишащую крокодилами реку и три дня выживала в дикой природе

      Захарова прокомментировала отношение Украины к достижению мира

      В МИД назвали грабежом планы США помочь Украине из российских активов

      Зенитчики рассказали о подвижном «мангале» «Стрелы»

      На Украине пройдет суд о назначении даты выборов президента страны

      Главная новогодняя елка России отправилась в Кремль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше