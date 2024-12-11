Стюардесса бросила свою работу и ушла в секс-индустрию ради исполнения мечты

Ради покупки собственного дома австралийка Аллана Поу бросила работу стюардессы и начала торговать интимными фото и видео. Об этом пишет издание Daily Star.

Поу была стюардессой с 19 лет. Она очень много работала, почти не виделась с друзьями и не строила личную жизнь, чтобы накопить на ипотеку. Денег не хватало, поэтому через пару лет ей пришлось найти вторую работу и устроиться в магазин. Несмотря на это, ипотека была все так же далека от полной оплаты, как и прежде.

В 2023 году Поу решила, что для осуществления мечты нужно мыслить нестандартно. Она уволилась из магазина и создала аккаунт с откровенными фото и видео. Получив первые деньги с интимного контента, девушка поняла, что через несколько лет у нее наконец появится шанс расплатиться с ипотекой.

Утаить новый источник дохода от сослуживцев не удалось. Из-за слухов и жалоб ей пришлось уйти из авиакомпании. По словам Поу, теперь она может свободно путешествовать и не переживать о тратах.

Ранее сообщалось, что в Великобритании супруги, воспитывающие двоих детей, ушли в порно и стали зарабатывать миллионы рублей в месяц. Сначала они делали это в свободное время, чтобы найти средства на ипотеку, а потом стали зарабатывать так много, что бросили свою основную работу.

