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19:04, 11 декабря 2024Экономика

Суд заставил россиянина сделать уборку в квартире впервые за шесть лет

Суд заставит жителя Санкт-Петербурга убраться в квартире впервые за шесть лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Nino Maghradze / Unsplash

В Санкт-Петербурге суд заставил местного жителя сделать уборку в квартире впервые за шесть лет. На мужчину пожаловались недовольные запахом и тараканами соседи, передает «Комсомольская правда».

53-летний россиянин не делал уборку не только в собственном жилье, но и в общем коридоре. Кроме того, он складировал у своей двери вещи, принесенные со свалок. Соседи подали против него иск и выиграли дело, однако ответчик отказался исполнять требование суда.

«В его отношении вынесли исполнительский сбор. Только после этого владелец квартиры провел генеральную уборку, санитарную обработку и дезинфекцию», — рассказали в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Ранее в Госдуме предложили забирать жилье у россиян, которые не соблюдают санитарные нормы. По словам автора инициативы зампреда комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, подобная мера может побудить таких граждан начать уважать интересы окружающих.

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