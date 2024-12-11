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19:31, 11 декабря 2024Наука и техника

Самые дорогие часы Apple станут тонометром

Bloomberg: часы Apple Watch Ultra 3 получат тонометр в 2025 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Apple

Корпорация Apple запланировала выпуск умных часов с функцией тонометра. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации источников агентства, компания работает над новой медицинской функцией несколько последних лет. Функция появится в новых смарт-часах премиальной линейки Apple Watch Ultra осенью 2025 года. При этом самые дорогие часы Apple не смогут показывать конкретных данных об артериальном давлении, о лишь предупреждать о критических показателях — примерно по такому же принципу работает опция определения апноэ во сне.

Также Apple работает над созданием неинвазивного глюкометра. Однако функция анализа крови без прокола кожи точно не появится в часах в 2025 году.

Кроме того, Apple Watch Ultra 3 могут получить функцию спутниковой связи. Так, оказавшиеся в локации без доступа к стабильному сотовому сигналу пользователи смогут связаться со своими близкими или экстренным службами. Технология будет работать на основе новых модемов MediaTek.

В середине сентября AirPods Pro одобрили в США для использования в качестве слухового аппарата. Американский регулятор заключил, что наушники действительно могу усиливать звуки для людей с нарушением слуха.

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