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04:46, 11 декабря 2024Мир

Трамп номинировал невесту сына на должность посла США в Греции

Трамп номинировал невесту сына Кимберли Гилфойл на должность посла США в Греции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Chown / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшей ведущей Fox News Кимберли Гилфойл на пост посла США в Греции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию политика в социальной сети Truth Social.

Гилфойл помолвлена ​​с сыном политика Дональдом Трампом-младшим с 31 декабря 2020 года. «В течение многих лет Кимберли была близким другом и союзником», — заявил Трамп. По его словам, она «идеально подходит для укрепления прочных двусторонних отношений с Грецией».

Политик добавил, что Гилфойл будет продвигать интересы Соединенных Штатов по разным вопросам, включая оборонное и экономическое сотрудничество.

Ранее Трамп предложил кандидатуру инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла страны в Турции. Также избранный американский лидер сообщил, что выдвинет кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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