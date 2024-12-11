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11:39, 11 декабря 2024Экономика

Трампа заподозрили в готовности разморозить активы Банка России

NYT: отмена санкций против ЦБ РФ позволит Трампу изменить условия кредита Киеву
Кирилл Луцюк

Фото: Allison Robbert / Reuters

Для того, чтобы пересмотреть условия выделенного Украине кредита в 20 миллиардов долларов, избранный президент США Дональд Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Банка России. Об этом сообщило издание The New York Times.

Однако, вероятнее всего, будущего главу Белого дома не поддержат его соратники из Республиканской партии, а кроме того, решение Трампа не повлияет на выделение европейской части кредита.

Издание напомнило, что, по информации минфина США, заем, выделенный Украине, будет погашен за счет процентов, полученных от замороженных активов российского Центробанка.

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При этом Трамп и республиканцы в Конгрессе вряд ли продолжат оказывать Украине ту же экономическую и военную поддержку, которую она получила от демократов и администрации действующего президента США Джозефа Байдена. Однако конфликт продолжается, и Киев удерживает свою экономику на плаву в значительной степени за счет международной помощи. Между тем в самих Соединенных Штатах аппетит к предоставлению Украине большего количества денег ослабевает.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом просил о гарантиях безопасности, так как одного прекращения огня недостаточно.

В свою очередь, Трамп вел себя дружелюбно, но не обсуждал конкретных деталей какого-либо мирного плана по Украине.

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