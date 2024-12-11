В Киеве раскрыли просьбы Зеленского на встрече с Трампом

Reuters: Зеленский на встрече с Трампом просил гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже просил предоставить Киеву гарантии безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Во время встречи были упомянуты некоторые ключевые моменты — например, было сказано, что миру нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно», — рассказал источник агентства в Офисе украинского президента.

Сообщается, что встреча Зеленского и Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном продлилась 35 минут. Однако после нее ни Трамп, ни близкие к нему чиновники не сообщали о вариантах урегулирования конфликта на Украине и предоставления гарантий безопасности, что вызвало в Киеве «растущее чувство неопределенности».

Ранее стало известно, что Зеленский в ходе переговоров с Трампом во Франции требовал от Вашингтона приглашения Киева в НАТО для завершения конфликта. Украинский лидер также поддержал идею пригласить западных военных на территорию страны.