Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 11 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве раскрыли просьбы Зеленского на встрече с Трампом

Reuters: Зеленский на встрече с Трампом просил гарантии безопасности для Украины
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже просил предоставить Киеву гарантии безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Во время встречи были упомянуты некоторые ключевые моменты — например, было сказано, что миру нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно», — рассказал источник агентства в Офисе украинского президента.

Сообщается, что встреча Зеленского и Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном продлилась 35 минут. Однако после нее ни Трамп, ни близкие к нему чиновники не сообщали о вариантах урегулирования конфликта на Украине и предоставления гарантий безопасности, что вызвало в Киеве «растущее чувство неопределенности».

Ранее стало известно, что Зеленский в ходе переговоров с Трампом во Франции требовал от Вашингтона приглашения Киева в НАТО для завершения конфликта. Украинский лидер также поддержал идею пригласить западных военных на территорию страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами. Что известно о снарядах?

      Стало известно имя возможного оппонента Лукашенко на предстоящих выборах президента

      В России оценили рост экономики за пять лет

      В Москве решили отказаться от муляжей камер на дорогах

      Звезда «Слова пацана» ответил на критику прыщей на лице

      ФСБ задержала экс-замглавы корпорации развития российского региона по делу о коррупции

      Появились подробности смертельного ДТП с российским министром

      Трампа заподозрили в готовности разморозить активы Банка России

      Маск назвал безумием объем американского финансирования Украины

      Прятавшийся в чуме дезертир из Российской армии попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше