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14:09, 11 декабря 2024Россия

Участник «Времени героев» Лосунчуков назначен замминистра инвестиций Московской области

Участник «Времени героев» Кирилл Лосунчуков стал замминистра инвестиций в МО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница « Поддубный |Z|О|V|» во «ВКонтакте»

Участник «Времени героев», трижды кавалер ордена Мужества Кирилл Лосунчуков назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области (МО). Об этом говорится на сайте кадровой программы развития для участников специальной военной операции (СВО).

Лосунчуков стал участником программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, в мае 2024 года. По словам военного, этот опыт оказал на него сильное влияние. «За это время моя жизнь кардинально изменилась. Новые задачи, возможности, востребованные компетенции, я увидел на реальных примерах, как строится система управления в регионе, поселке, на отдельном предприятии», — рассказал он, добавив, что «Время героев» позволило ему напрямую поработать с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, ставшим его наставником в ходе стажировки в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Своей ключевой задачей на новой должности Лосунчуков называет развитие социально-экономической сферы. Он пообещал работать в интересах людей и для людей. «Буду курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдаленных городских округов Московской области», — объяснил он.

3 декабря сообщалось, что кавалер ордена Мужества и участник первого потока «Времени героев» капитан 2-го ранга Николай Королев занял пост зампредседателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности при правительстве Санкт-Петербурга.

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