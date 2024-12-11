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12:39, 11 декабря 2024Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о низком боевом духе ВСУ

Украинский пленный Грабына: в ВСУ низкий боевой дух, многие бойцы часто болеют
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на фоне российского наступления низкий боевой дух, многие бойцы часто болеют. О настрое украинской армии рассказал в беседе с ТАСС пленный солдат ВСУ Вячеслав Грабына.

«Моральный дух очень низкий. Никто не хочет ни служить, ни воевать», — заявил военный.

Он добавил, что бойцов его соединения бросили в бой в Курской области без должной подготовки.

Ранее пленный солдат ВСУ Алексей Сидорик рассказал, что украинские военнослужащие вынуждены обустраивать блиндажи за собственные деньги. Группировка оборудует укрытия в подвалах домов, а наименьшим из всех укрытий приходится довольствоваться тем, кто копает окопы на земле.

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