Украинский пленный Грабына: в ВСУ низкий боевой дух, многие бойцы часто болеют

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) на фоне российского наступления низкий боевой дух, многие бойцы часто болеют. О настрое украинской армии рассказал в беседе с ТАСС пленный солдат ВСУ Вячеслав Грабына.

«Моральный дух очень низкий. Никто не хочет ни служить, ни воевать», — заявил военный.

Он добавил, что бойцов его соединения бросили в бой в Курской области без должной подготовки.

Ранее пленный солдат ВСУ Алексей Сидорик рассказал, что украинские военнослужащие вынуждены обустраивать блиндажи за собственные деньги. Группировка оборудует укрытия в подвалах домов, а наименьшим из всех укрытий приходится довольствоваться тем, кто копает окопы на земле.