Ушедшая на СВО 21-летняя россиянка рассказала о спасении напарника

Ушедшая на СВО 21-летняя мастер спорта по стрельбе рассказала о спасении бойца

21-летняя россиянка, мастер спорта по стрельбе, рассказала о спасении напарника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Девушка отправилась добровольцем-снайпером на СВО. Во время выполнения одного из заданий противник обнаружил их позицию, после чего ее напарника ранили.

«Нужно было отходить. Я по максимуму сняла обмундирование с товарища, чтобы было легче нести. Добралась до наших ребят, и раненого выносили уже вчетвером на носилках. Боец, к счастью, выжил», — рассказала она.

Россиянка также рассказала, что считает подготовку украинских снайперов «такой себе».

Ранее стало известно, что российский военнослужащий был вынужден отрезать себе ногу ножом, чтобы избежать заражения крови, которое могло начаться из-за ранения. Помимо того, до госпитализации он провел в окопе 17 дней.