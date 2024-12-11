Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:52, 11 декабря 2024Россия

Ушедшая на СВО 21-летняя россиянка рассказала о спасении напарника

Ушедшая на СВО 21-летняя мастер спорта по стрельбе рассказала о спасении бойца
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

21-летняя россиянка, мастер спорта по стрельбе, рассказала о спасении напарника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Девушка отправилась добровольцем-снайпером на СВО. Во время выполнения одного из заданий противник обнаружил их позицию, после чего ее напарника ранили.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

«Нужно было отходить. Я по максимуму сняла обмундирование с товарища, чтобы было легче нести. Добралась до наших ребят, и раненого выносили уже вчетвером на носилках. Боец, к счастью, выжил», — рассказала она.

Россиянка также рассказала, что считает подготовку украинских снайперов «такой себе».

Ранее стало известно, что российский военнослужащий был вынужден отрезать себе ногу ножом, чтобы избежать заражения крови, которое могло начаться из-за ранения. Помимо того, до госпитализации он провел в окопе 17 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан рассказал об ответе Зеленского на предложение прекратить огонь с Россией

      Украинцев предупредили о жизни с графиками отключений света до весны

      Экс-кандидат в президенты США заподозрил ЦРУ в расправе над Кеннеди

      В США рассказали о советском «спиртовозе» с бомбами

      41-летняя звезда «Универа» прикрыла обнаженную грудь полотенцем на видео

      В Польше допустили участие НАТО в конфликте на Украине

      Определен способ выбрать вкусные мандарины

      Россиян призвали оставлять свет в квартирах при отъезде на время праздников

      В российском регионе дроны ВСУ уничтожили из стрелкового оружия

      Похоронное бюро обвинили в использовании кастрюль вместо урн для праха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше