В Бурятии осудили выбросившую ребенка в выгребную яму девушку

В Бурятии осудили девушку, которая выбросила ребенка в выгребную яму

Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор 18-летней жительнице Бурятии, которая выбросила своего ребенка в выгребную яму. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Злоумышленницу приговорили к двум годам лишения свободы — она проведет их в колонии-поселении. Пока что приговор в законную силу не вступил.

Отмечается, что девушка вину в совершении преступления признала в полном объеме.

В июне в Хабаровском крае 21-летняя мать заживо закопала новорожденного младенца. Утверждалось, что женщина вела разгульный образ жизни, ее пытались лишить родительских прав, но безуспешно.