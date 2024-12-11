В Бурятии осудили выбросившую ребенка в выгребную яму девушку

Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор 18-летней жительнице Бурятии, которая выбросила своего ребенка в выгребную яму. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Злоумышленницу приговорили к двум годам лишения свободы — она проведет их в колонии-поселении. Пока что приговор в законную силу не вступил.
Отмечается, что девушка вину в совершении преступления признала в полном объеме.
В июне в Хабаровском крае 21-летняя мать заживо закопала новорожденного младенца. Утверждалось, что женщина вела разгульный образ жизни, ее пытались лишить родительских прав, но безуспешно.