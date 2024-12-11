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01:04, 11 декабря 2024Экономика

В Германии прошли обыски в офисах Adidas

Bloomberg: полиция Германии провела обыски в офисах Adidas по делу о налогах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Полиция Германии провела обыски в офисах немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas в нескольких городах во вторник, 10 декабря, в рамках налогового расследования. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, обыски прошли в рамках расследования, которое касается правил по таможенному и налоговому оформлению товаров, импортированных в ФРГ с 2019 года.

Отмечается, что компания на протяжении нескольких лет поддерживает связи с таможенной службой в свете расследования.

В июле бренд Adidas обвинили в угрозе креативной свободе модных дизайнеров из-за усилий компании по защите своих фирменных трех полосок.

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