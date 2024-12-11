В Грузии захотели лишить президента государственной охраны за нарушение конституции

Парламент Грузии намерен лишать госохраны нарушившего конституцию президента

Парламент Грузии рассматривает законопроект, при принятии которого нарушившего конституцию президента будут лишать государственной охраны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания парламентского комитета парламента по юридическим вопросам.

Отмечается, что президент Грузии, который нарушил конституцию, останется без госохраны после истечения срока своих полномочий. В настоящий момент президент, премьер-министр и спикер парламента могут пользоваться государственной охраной в течение года или большего срока, если им угрожает опасность.

«Государство не должно быть обязано тратить деньги и создавать специальные условия человеку, в отношении которого Конституционный суд вынес решение о нарушении Конституции Грузии. Конечно же, в таком случае государство не должно брать обязанность проводить специальные мероприятия для охраны такого человека», — сказал депутат Тенгиз Шарманашвили, вынося законопроект на заседании комитета.

Ранее стало известно, что Конституционный суд Грузии не принял иск президента Саломе Зурабишвили о признании неконституционными парламентских выборов в республике. Суд также подчеркнул, что вердикт по данному иску окончателен и не подлежит обжалованию или пересмотру.