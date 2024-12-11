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12:41, 11 декабря 2024Мир

В Кремле раскрыли причины помощи Асаду

Песков: Россия в свое время помогла Асаду, а дальше работал он сам
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Валерий Шарифулин / Pool / РИА Новости

Россия в свое время помогла президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с терроризмом, а дальше он и его руководство работали сами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации, после того, как эта ситуации угрожала всему региону (...) А дальше уже руководство Асада собственно работало в своей стране, занималось развитием в своей стране», — рассказал представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, повлиял ли каким-либо образом конфликт на Украине на ситуацию в арабской республике.

Ранее Песков заявил, что Кремль следит за обстановкой в Сирии и находится в контакте с теми, кто контролирует ситуацию в стране. Он добавил, что подобные контакты необходимы, так как в Сирии находятся военные базы России, а также российское дипломатическое представительство.

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