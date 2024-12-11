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12:52, 11 декабря 2024Мир

В Кремле уличили Байдена в желании оставить тяжелое наследство в отношениях с Россией

Песков: Байден будет пытаться оставить тяжелое наследство в отношениях с Россией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена будет пытаться оставить после себя тяжелое наследство в виде напряженности в отношениях с Россией. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. Очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что способы, которыми уходящая американская администрация попытается добиться этой цели, мы увидим вместе.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Байден хочет оставить Трампу «подарок» в виде максимально тяжелого наследства по Украине. По его словам, администрация Байдена содействует эскалации украинского конфликта, поскольку «ничего другого преследовать уже не может».

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