Снижение мобилизационного возраста на Украине является вопросом времени. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Снижение мобилизационного возраста на Украине — это, конечно, уже вопрос времени. Это все понимают. Тем более если госдепартамент пообещал за это что-то материальное», — сказала она.
По ее словам, Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, так как окончание боевых действий приведет к краху его режима. При этом Захарова напомнила, что украинский политик публично выступал против снижения возраста мобилизации, хотя до этого сам понижал его. Она назвала это попыткой смыть с себя «следы и пятна крови».
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл условие для приглашения Украины в НАТО. По его словам, президент США Джо Байден пригласит страну в альянс, если в республике будет снижен призывной возраст до 18 лет.