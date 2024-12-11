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14:29, 11 декабря 2024Бывший СССР

В МИД назвали вопросом времени снижение мобилизационного возраста на Украине

Захарова назвала вопросом времени снижение мобилизационного возраста на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Снижение мобилизационного возраста на Украине является вопросом времени. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Снижение мобилизационного возраста на Украине — это, конечно, уже вопрос времени. Это все понимают. Тем более если госдепартамент пообещал за это что-то материальное», — сказала она.

По ее словам, Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, так как окончание боевых действий приведет к краху его режима. При этом Захарова напомнила, что украинский политик публично выступал против снижения возраста мобилизации, хотя до этого сам понижал его. Она назвала это попыткой смыть с себя «следы и пятна крови».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл условие для приглашения Украины в НАТО. По его словам, президент США Джо Байден пригласит страну в альянс, если в республике будет снижен призывной возраст до 18 лет.

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