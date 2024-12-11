Захарова назвала вопросом времени снижение мобилизационного возраста на Украине

Снижение мобилизационного возраста на Украине является вопросом времени. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Снижение мобилизационного возраста на Украине — это, конечно, уже вопрос времени. Это все понимают. Тем более если госдепартамент пообещал за это что-то материальное», — сказала она.

По ее словам, Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, так как окончание боевых действий приведет к краху его режима. При этом Захарова напомнила, что украинский политик публично выступал против снижения возраста мобилизации, хотя до этого сам понижал его. Она назвала это попыткой смыть с себя «следы и пятна крови».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл условие для приглашения Украины в НАТО. По его словам, президент США Джо Байден пригласит страну в альянс, если в республике будет снижен призывной возраст до 18 лет.