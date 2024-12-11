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13:57, 11 декабря 2024Мир

В МИД назвали запуск «Орешника» сигналом для «утратившего чувство реальности» Запада

Замглавы МИД Рябков: «Орешник» стал предупредительным сигналом для Запада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Применение новой российской ракетной системы средней дальности «Орешник» стал предупредительным сигналом для всех недружественных западных стран, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Пуск данной системы по законной военной цели на украинской территории сам по себе стал мощным предупредительным сигналом всем слегка утратившим чувство реальности, по крайней мере, судя по их поведению, деятелям за океаном и полностью потерявшим берега их клиентам в Европе», — сказал российский дипломат.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что появление ракетной системы «Орешник» способно минимизировать необходимость использования ядерных боеголовок. Глава государства подчеркнул, что «теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник"».

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