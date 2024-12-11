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15:30, 11 декабря 2024Мир

В МИД ответили на вопрос о контактах с захватившей власть оппозицией в Сирии

Захарова: Россия поддерживает контакты со всеми представителями власти в Сирии
Дмитрий Сотак
Дмитрий Сотак (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Россия поддерживает контакты с различными политическими силами в Сирии и дожидается момента, когда в стране закончится переходный период. О будущем отношений Москвы и Дамаска после падения режима Башара Асада на брифинге ведомства высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы поддерживаем [контакты] с различными политическими деятелями и силами [в Сирии]. Да, действительно, мы их развиваем. Что касается конкретных шагов, то нам в первую очередь нужно дождаться институционализации власти в Дамаске, потому что этот процесс только запустился. Только сейчас начинают проявляться органы, которые заявляют о своих полномочиях, поэтому весь мир следит за тем, как в Сирии наконец сформируется власть», — заявила она.

Ранее пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва следит за обстановкой в Сирии и находится в контакте с теми, кто контролирует ситуацию в стране. Он добавил, что подобные контакты необходимы, так как в Сирии находятся военные базы России, а также российское дипломатическое представительство.

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