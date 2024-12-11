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15:41, 11 декабря 2024Бывший СССР

В МИД прокомментировали переговоры об экономической интеграции Абхазии

Захарова переадресовала вопрос об экономической интеграции Абхазии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Переговоры об интеграции Абхазии в российскую экономическую зону входят в компетенции других ведомств, а не МИД России. Переадресовала вопрос об экономической интеграции непризнанной республики официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Эта часть связана с компетенцией других ведомств. (...) Эта тема, если вы говорите о социальных выплатах, о степени переговоров по экономической интеграции, которые относятся к ведению других наших ведомств и министерств», — сказала она.

Ранее политолог и журналист Юрий Светов заявил, что Россия помогала Абхазии по доброй воле, но теперь все будет иначе. Он также подчеркнул, что Абхазия пыталась шантажировать Россию воссоединением с Грузией.

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