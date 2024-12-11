В МИД России ответили на вопрос о контактах с США по Сирии

У России и США не было контактов на высоком уровне по ситуации в Сирии. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«В свете происходящего контактов на высоком уровне не было», — сообщил Рябков.
При этом замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что каналы для обмена сигналами между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации в Сирии остаются открытыми.
Ранее Рябков заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад находится в России в безопасности. По словам замглавы МИД, российская сторона поступила так, как положено в подобных ситуациях.