Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 11 декабря 2024Мир

В МИД России ответили на вопрос о контактах с США по Сирии

Замглавы МИД Рябков: у России и США не было контактов по Сирии
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

У России и США не было контактов на высоком уровне по ситуации в Сирии. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«В свете происходящего контактов на высоком уровне не было», — сообщил Рябков.

При этом замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что каналы для обмена сигналами между Москвой и Вашингтоном по урегулированию ситуации в Сирии остаются открытыми.

Ранее Рябков заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад находится в России в безопасности. По словам замглавы МИД, российская сторона поступила так, как положено в подобных ситуациях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли маршрут побега Башара Асада из Сирии. Стали известны детали секретной операции российской разведки

      Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить миротворцев на Украину

      В Кремле высказались о передаче Орбаном посланий Трампа Путину по Украине

      Россиянина приговорили к пяти с половиной годам за развратные действия в отношении детей

      Культовый рокер высказался о войне против русских

      Госдума обязала использовать в рекламе кредитов предупреждающие фразы

      Россияне кинулись за средствами от похмелья

      Россиянам назвали самые модные шубы зимы 2024 года

      Пара на машине угодила в кишащую крокодилами реку и три дня выживала в дикой природе

      Захарова прокомментировала отношение Украины к достижению мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше