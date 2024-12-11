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04:32, 11 декабря 2024Мир

В Норвегии призвали США перестать поучать Россию

Профессор Дизен: США не вправе поучать Россию в вопросах международного права
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Raúl Nájera / Unsplash

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х заявил, что Соединенные Штаты не могут поучать Россию по поводу международного права после собственных преступлений в Сирии.

Так он отреагировал на слова конгрессмена и председателя Хельсинской комиссии США Джо Уилсона. На одном из заседаний комиссии политик обвинил Москву в неуважении к суверенитету Украины и Сирии, а также в нарушениях международного права.

По словам Дизена, американская сторона «незаконно оккупировала сирийскую территорию в течение многих лет и теперь бомбит страну». Он также подчеркнул, что Израиль захватывает все больше территории Сирии. «В отличие от этого, Россия была приглашена законным правительством Сирии. На каком основании США могут читать лекции другим государствам?» — заявил он.

Ранее сообщалось, что действующая администрация президента США Джо Байдена контактирует с командой избранного главы государства Дональда Трампа по вопросам конфликтов на Украине и в Сирии.

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