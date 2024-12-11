В Раде рассказали о массовых жалобах ВСУ на нехватку дронов

Депутат Рады Геращенко: бойцы ВСУ массово жалуются на нехватку БПЛА и качество

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово жалуются на нехватку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и качество поставляемых в войска дронов. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в эфире украинского «Пятого канала».

«Мы имеем десятки, а то и сотни жалоб из подразделений по поводу дефицита БПЛА и, что от государства часто приходят настолько некачественные дроны, что они не взлетают», — сообщила политик.

Геращенко рассказала о массовых жалобах ВСУ на нехватку беспилотников и указала на недостаточный уровень расходов на эту статью закупок. По ее подсчетам, за 10 месяцев власти Украины потратили из бюджета 66,1 миллиарда гривен (158,6 миллиарда рублей), хотя запланировали расходы на 96,3 миллиарда гривен (231,2 миллиарда рублей). Политик призвала создать специальную комиссию Рады по вопросам поставок некачественных вооружений.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о подготовке главы Минобороны Украины Рустема Умерова к бегству из страны. Он рассказал об опасениях Умерова из-за скандалов вокруг закупок вооружений.