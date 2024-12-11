В Раде рассказали о проблемах обеспечения прошедшей подготовку во Франции бригады ВСУ

Безуглая: у прошедшей во Франции бригады ВСУ обеспечение минимальное

У обучавшейся во Франции 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует минимальное обеспечение. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Командир уволен, преемник не назначен, в самой бригаде царит хаос. Обеспечение минимальное», — написала депутат.

По ее словам, офицеры призывают солдат самостоятельно покупать оборудование за свой счет, а переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Мистраль» и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Милан» не функционируют из-за отсутствия специалистов

Помимо этого, как отметила депутат, солдат не отпускают в ежегодный отпуск, независимо от их срока службы.

Ранее обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс сообщил, что 155-я механизированная бригада, вернувшаяся после обучения из Европы, может столкнуться с дефицитом дронов.