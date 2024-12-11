Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:46, 11 декабря 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о проблемах обеспечения прошедшей подготовку во Франции бригады ВСУ

Безуглая: у прошедшей во Франции бригады ВСУ обеспечение минимальное
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

У обучавшейся во Франции 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствует минимальное обеспечение. Об этом заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Командир уволен, преемник не назначен, в самой бригаде царит хаос. Обеспечение минимальное», — написала депутат.

По ее словам, офицеры призывают солдат самостоятельно покупать оборудование за свой счет, а переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Мистраль» и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Милан» не функционируют из-за отсутствия специалистов

Помимо этого, как отметила депутат, солдат не отпускают в ежегодный отпуск, независимо от их срока службы.

Ранее обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс сообщил, что 155-я механизированная бригада, вернувшаяся после обучения из Европы, может столкнуться с дефицитом дронов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан рассказал об ответе Зеленского на предложение прекратить огонь с Россией

      Шольц признался в поддержке Украины ради денег

      Убийцу миллионера выдал картофельный оладушек из «Макдоналдса»

      Над Черным морем сбили два БПЛА

      Домохозяек призвали «посолить» межплиточные швы в ванной комнате

      Необычная находка пассажира на борту самолета рассмешила пользователей сети

      Украинцев предупредили о жизни с графиками отключений света до весны

      Экс-кандидат в президенты США заподозрил ЦРУ в расправе над Кеннеди

      В США рассказали о советском «спиртовозе» с бомбами

      41-летняя звезда «Универа» прикрыла обнаженную грудь полотенцем на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше