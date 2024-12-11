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15:26, 11 декабря 2024Мир

В России дали совет пожелавшему обсудить отправку польских миротворцев на Украину Макрону

Сенатор Климов: Макрону следует заняться проблемами Франции, а не Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kevin Coombs / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует обратить внимание на внутренние проблемы своей страны и заняться небывалым кризисом, подобных которому государство не видело полвека, вместо того чтобы решать проблемы Украины, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Так он прокомментировал возможное обсуждение Макроном отправки польских миротворцев на Украину.

«Конечно, мы знаем о попытках западных стран всеми путями продлить этот конфликт, сделать его долгосрочным с тем, чтобы нанести России как можно больший ущерб. Об интересах украинского народа при этом никто не думает, как и об интересах народов других государств, в том числе, и европейских», — заметил Климов.

Сенатор считает, что Макрону, как лидеру Франции, следует заняться внутренними делами собственной страны и уделить больше внимания собственному народу и его проблемам.

«Полвека никто не видел такого кризиса во Франции. А Макрон разъезжает по миру. Вместо того чтобы обеспечивать стабильность своего правительства, он занимается делами, никак не относящимися к делам Франции и ее народа. И об этом надо говорить: пусть французы задумаются над тем, кто их возглавляет», — сказал политик.

Ранее стало известно, что Макрон посетит Польшу для обсуждения ее готовности отправить миротворцев на Украину. Сообщалось, что визит запланирован на четверг, 12 декабря.

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