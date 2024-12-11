В России отреагировали на удар ВСУ по Таганрогу дальнобойными баллистическими ракетами

Сенатор Карасин заявил, что удары по Таганрогу отдаляют переговоры с Украиной

Ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу отдаляют возможность начала мирных переговоров, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о попытках ударить баллистическими ракетами вглубь России.

В первую очередь необходимо разобраться, каким именно типом оружия наносились удары, отметил сенатор.

Я сторонник того, чтобы доподлинно выяснить, что это были за ракеты. Я думаю, наши военные специалисты это очень быстро сделают Григорий Карасин российский сенатор

По мнению парламентария, такие атаки говорят о нежелании Украины начинать мирный процесс.

«То, что такое количество ракет было выпущено по такой близкой территории является свидетельством того, что там никак не могут угомониться, и Киев по-прежнему является сторонником жесткой эскалации, вооруженных столкновений, конфликтов и обстрелов. Непонятно, зачем они это делают, но это явно контрастирует с теми заявлениями, которые некоторые политики в Киеве пытаются сейчас разработать, говоря о каких-то намеках на возможность переговоров и так далее. Речь идет о массовом обстреле населенных пунктов, и все это вызывает озабоченность не только у нас, но и в мировом сообществе точно», — сказал он.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. «Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Как пишет Baza, для ударов, предположительно использовали американские дальнобойные баллистические ракеты ATACMS.