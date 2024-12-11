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13:11, 11 декабря 2024Экономика

В России подорожала мебель

Mr.Doors: мебель в России подорожала на 5-15 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анна Афонина / РИА Новости

С января по декабрь 2024 года мебель в России подорожала на 5-15 процентов. Об этом рассказала директор по продажам Mr.Doors Галина Бакина, пишет РИА Новости.

Основными факторами роста цен оказались удорожание логистики, пересмотр условий поставщиками, топливно-энергетические расходы, повышение заработных плат на фоне дефицита кадров, а также рост пошлин на импортную фурнитуру. Из-за этого отдельные категории товаров — например, кровати, журнальные столики, столы и тумбы — подорожали даже на 20-25 процентов.

В 2025 году динамика цен на мебель будет зависеть от многих факторов, но уже есть предпосылки к подорожанию как минимум на пять процентов. Некоторые поставщики, по словам Бакиной, уже предупредили об изменении прайса.

Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов отметил, что мебельная отрасль в России продолжает зависеть от импорта — значительная доля фурнитуры, тканей, лаков и красок ввозится из-за рубежа. Так, на фурнитуру может приходиться до 40 процентов себестоимости корпусной мебели. Получается, критическим фактором ценообразования отрасли остается курс валют.

Ранее стало известно, что стройматериалы в России подорожали в среднем на 11 процентов с начала 2024 года. Однако положительная динамика оказалась не такой сильной, как в 2023-м, уточнили в Минстрое.

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