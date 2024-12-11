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18:34, 11 декабря 2024Россия

В России предложили создать трудовые школы для непослушных детей

Учитель Снегуров предложил создать трудовые школы для непослушных детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Для непослушных детей, откровенно нарушающих дисциплину в классах, необходимо создать трудовые школы. Об этом заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Педагог убежден, что проблемные школьники не должны находиться в одном классе с другими детьми. «Они будут находиться в другом классе, даже другой школе. Это трудовая школа, они будут трудиться основную часть времени. Познавать и трудиться, что-то создавать», — сказал он.

Снегуров добавил, что «писанина ручкой и гаджет-зависимость переплелись и создали свой монолит», который теперь негативно сказывается на психике российских школьников.

Ранее президент России Владимир Путин был удивлен отсутствием в школах оценок за поведение, однако допустил, что для принятия данного решения были причины. Глава государства подчеркнул, что в случае возвращения подобной практики такие оценки должны быть равноценны отметкам по школьным предметам.

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