В России рассказали о требованиях к дрону-ПВО

Компания «Площадь»: дрон-ПВО не должен уступать зенитной управляемой ракете

По своим возможностям беспилотник противовоздушной обороны (дрон-ПВО) не должен уступать зенитной управляемой ракете (ЗУР). О требованиях к ПВО, которая в качестве боеприпасов использует дроны, РИА Новости рассказал гендиректор компании «Площадь» Никита Маслак.

По его словам, в настоящее время ведется работа по созданию программного обеспечения для дрона-ПВО. «Поскольку мы осознаем ответственность за результат, то дрон-ПВО выпустим на рынок только после того, как его эффективность станет приемлемой для использования. Вероятность перехвата, на наш взгляд, не должна уступать зенитной управляемой ракете», — уточнил разработчик.

Маслак добавил, что перед дрон-ПВО должен распознавать цель даже в условиях плохой видимости.

В ноябре газете «Известия» в Симбирском конструкторском бюро (СКБ) «Пиранья» рассказали о создании учебного мини-дрона «Пиранья 5» для обучения операторов боевых беспилотных летательных аппаратов.