Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:22, 11 декабря 2024Наука и техника

В России рассказали о требованиях к дрону-ПВО

Компания «Площадь»: дрон-ПВО не должен уступать зенитной управляемой ракете
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

По своим возможностям беспилотник противовоздушной обороны (дрон-ПВО) не должен уступать зенитной управляемой ракете (ЗУР). О требованиях к ПВО, которая в качестве боеприпасов использует дроны, РИА Новости рассказал гендиректор компании «Площадь» Никита Маслак.

По его словам, в настоящее время ведется работа по созданию программного обеспечения для дрона-ПВО. «Поскольку мы осознаем ответственность за результат, то дрон-ПВО выпустим на рынок только после того, как его эффективность станет приемлемой для использования. Вероятность перехвата, на наш взгляд, не должна уступать зенитной управляемой ракете», — уточнил разработчик.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

Маслак добавил, что перед дрон-ПВО должен распознавать цель даже в условиях плохой видимости.

В ноябре газете «Известия» в Симбирском конструкторском бюро (СКБ) «Пиранья» рассказали о создании учебного мини-дрона «Пиранья 5» для обучения операторов боевых беспилотных летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли ракетами Таганрог. Над городом прогремело не менее 10 взрывов

      У номинированного на «Золотой глобус» российского актера нашли 51 штраф за нарушение ПДД

      100-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

      В России рассказали о требованиях к дрону-ПВО

      Девять сотрудников мошеннических кол-центров арестовали за хищение 30 миллионов рублей

      Названы признаки трудно выявляемого и агрессивного рака груди

      Россиянам перечислили семь правил поведения на новогоднем корпоративе

      Беременная Меган Фокс рассталась с женихом

      Раскрыто поведение Трампа на переговорах с Зеленским и Макроном

      Экоактивистку Чирикову заочно арестовали за фейки про Российскую армию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше