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21:03, 11 декабря 2024Экономика

В российском городе пообещали вернуть самую уродливую в мире Снегурочку

В Костроме пообещали вернуть напугавшую жителей Снегурочку в следующем году
Александра Качан (Редактор)

Кадр: «Вести-Кострома»

В Костроме вновь установят фигуру, которую местные жители назвали «самой уродливой Снегурочкой в мире». Конструкция появится на улицах российского города к следующему Новому году, сообщает «Подъем».

В МКУ «Чистый город», которое занимается украшением Костромы к празднику, заявили, что в этом году нашумевшая в 2019-м Снегурочка не готова вновь появиться на городской площади — она до сих пор выглядит пугающе. Мастера работают над конструкцией и стараются улучшить ее внешний вид. По словам главы отдела по оформлению и содержанию общегородских территорий Ларисы Смирновой, фигуру пытались исправить еще пять лет назад, но не вышло.

«Без Снегурочки потому, что она осталась недоделанной — там нужно еще довести до ума. Мы боимся, что некрасиво получится опять. Чтобы не смешить людей, мы пробуем сделать так, как она должна быть – красиво. Уже на следующий год мы выставим полностью всю композицию», — рассказала представительница компании.

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