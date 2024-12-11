В российской армии появятся новые должности на фоне отставок

IZ.RU: в Армии России на фоне отставок и уголовных дел появятся новые должности

В Армии России на фоне отставок и уголовных дел, заведенных на некоторых высокопоставленных генералов, появятся новые должности. Так, в батальонах воздушно-десантных войск планируют ввести должность командиров по тылу, рассказали источники «Известий» (IZ.RU) в Минобороны РФ.

«В сложившихся условиях, особенно если батальон ведет боевые действия в зоне спецоперации (СВО), на офицеров материально-технического обеспечения ложится большая ответственность», — пояснили собеседники издания. От этих военнослужащих во многом зависит боеспособность подразделений, этим и мотивировано решение о возникновении такой должности. Они были упразднены во времена, когда главой МО РФ был Анатолий Сердюков.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, которого цитирует издание, замкомандира батальона по тылу будет руководить подчиненными, которые будут помогать ему решать вопросы снабжения. Они будут отвечать за обеспечение военных всем необходимым.

Ранее в российской армии ввели должность помощника по работе с верующими военнослужащими. Святейший патриарх благословил святых отцов занимать такую должность, заявили в ВС РФ.