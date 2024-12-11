Парламент Швейцарии избрал главу Минфина Келлер-Саттер президентом на 2025 год

Парламент Швейцарии избрал главу Минфина Карин Келлер-Саттер президентом конфедерации на 2025 год. Об этом говорится в заявлении на сайте парламента.

«Федеральное собрание избрало ее в среду 168 голосами из 203 действительных бюллетеней», — сообщили в парламенте страны.

Ранее депутат Федерального собрания Швейцарии Жаклин Де Куатро заявила, что выход США из Североатлантического альянса означает неспособность Европы в одиночку поддерживать обороноспособность Украины и, как следствие, военное поражение последней.