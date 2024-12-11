Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:15, 11 декабря 2024Мир

В Швейцарии избрали нового президента

Парламент Швейцарии избрал главу Минфина Келлер-Саттер президентом на 2025 год
Семен Александров (редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Парламент Швейцарии избрал главу Минфина Карин Келлер-Саттер президентом конфедерации на 2025 год. Об этом говорится в заявлении на сайте парламента.

«Федеральное собрание избрало ее в среду 168 голосами из 203 действительных бюллетеней», — сообщили в парламенте страны.

Ранее депутат Федерального собрания Швейцарии Жаклин Де Куатро заявила, что выход США из Североатлантического альянса означает неспособность Европы в одиночку поддерживать обороноспособность Украины и, как следствие, военное поражение последней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы живем в самые опасные времена». Путин и Орбан обсудили решение украинского конфликта

      Водитель сбил российского школьника, посадил в автобус и отвез на уроки

      Назван лучший молодой игрок РПЛ

      В Абхазии ужесточается дефицит электричества. Свет будут давать днем только на три часа

      Хованский назвал США помойкой

      Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

      Раскрыт заработок Шуры за концерт

      Пилоты выпили вина за день до рейса и провалили тест на алкоголь

      На Украине заявили о катастрофической ситуации для Зеленского

      В Швейцарии избрали нового президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше