В Сирии внесут поправки в конституцию

Al Jazeera: в Сирии создадут комитет для внесения поправок в конституцию страны

В Сирии создадут специальный комитет для подготовки поправок в конституцию страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя политического управления сирийской оппозиции.

«Будет создан конституционный комитет для рассмотрения ранее принятой конституции и внесения поправок», — заявил он.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что состав временного правительства страны сформирован. По его словам, временное правительство будет действовать до марта 2025 года. Аль-Башир добавил, что рассчитывает на помощь министров прежнего правительства.

10 декабря стало известно, что сирийская оппозиция казнила двоюродного брата президента страны Башара Асада, Сулеймана.