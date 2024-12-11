В Сирии внесут поправки в конституцию

В Сирии создадут специальный комитет для подготовки поправок в конституцию страны. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя политического управления сирийской оппозиции.
«Будет создан конституционный комитет для рассмотрения ранее принятой конституции и внесения поправок», — заявил он.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что состав временного правительства страны сформирован. По его словам, временное правительство будет действовать до марта 2025 года. Аль-Башир добавил, что рассчитывает на помощь министров прежнего правительства.
10 декабря стало известно, что сирийская оппозиция казнила двоюродного брата президента страны Башара Асада, Сулеймана.