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22:51, 10 декабря 2024Мир

Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада

Alkhali24: сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Башара Асада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Monsef Memari / XinHua / Global Look Press

Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата президента страны Башара Асада, Сулеймана. Об этом сообщает Alkhali24.

«С прибытием в Латакию авангарда сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит», — сказано в материале.

9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.

Ранее стало известно, что главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир. По его словам, свою должность он будет занимать до 1 марта 2025, когда в Сирии может завершиться переходный период.

В свою очередь, в МИД РФ рассказали, что президент Сирии Башар Асад находится в России в безопасности, Москва поступила так, как положено в подобных ситуациях.

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