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11:37, 11 декабря 2024Россия

В СПЧ заявили о врагах русского мира в Центробанке

Член СПЧ Кабанов: похоже, в ЦБ собрались реальные враги идеи русского мира
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Центробанке (ЦБ) могли оказаться «реальные враги русского мира». Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Он напомнил, что ЦБ заявлял о планах отказаться от изображения религиозных символов на купюрах, но при этом такое решение якобы коснулось лишь христианских святынь, в то время как исламский полумесяц остался на купюрах. Кабанов также обратил внимание на предложение Центрального банка проголосовать за изображение памятника боровшегося против Российской империи башкирского националиста Салавата Юлаева.

«Похоже, в ЦБ собрались реальные враги самой идеи русского мира (...) Все подобного рода действия нужно расценивать как системное идеологическое вредительство, направленное против сохранения русского мира, и блокировать их принятие», — заявил общественник.

Онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты в 1000 рублей запустили на сайте ЦБ 29 ноября. Оно продлится до полудня 12 декабря. В топ-3 символов вышли скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», памятник Салавату Юлаеву в Уфе и Дворец земледельцев в Казани. Голосовать за «Метеор» против Юлаева призывали ряд российских общественных деятелей.

ЖЗЛ
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