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18:41, 11 декабря 2024Наука и техника

В США оценили историческую значимость автомата Калашникова

TNI: АК — один из самых исторически значимых образцов огнестрельного оружия
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Автомат Калашникова (АК), который использовался почти во всех военных конфликтах с середины XX века, можно считать одним из самых значимых образцов вооружения. Влияние АК на стрелковое оружие оценил обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Кристиан Орр.

«Нравится вам это или нет, но АК-47, без сомнения, является одним из самых важных и исторически значимых образцов огнестрельного оружия, когда-либо созданных. Безусловно, учитывая его повсеместное распространение в количестве более семидесяти пяти миллионов экземпляров», — пишет автор.

Он отметил, что автомат, который эксплуатируют почти в ста странах, можно называть величайшим стрелковым оружием всех времен.

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Орр, который служил в Военно-воздушных силах США, подчеркнул, что АК превосходил винтовку M16A2 по надежности. Также автор отметил простоту конструкции и разборки автомата, лишенного мелких деталей.

В конце ноября концерн «Калашников» сообщил, что государственный контракт 2024 года на поставки автоматов АК-12 образца 2023-го выполнен в полном объеме.

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