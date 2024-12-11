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20:41, 11 декабря 2024Наука и техника

В США рассказали о советском «спиртовозе» с бомбами

TNI: бомбардировщик Ту-22 прозвали «спиртовозом» из-за системы кондиционирования
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виктор Толочко / ТАСС

Экипажи советского дальнего бомбардировщика Ту-22 называли самолет «спиртовозом», поскольку его системы содержали большое количество спирта. Особенности Ту-22 раскрыли в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Отмечается, что система кондиционирования Ту-22 использовала спиртосодержащую жидкость в качестве хладагента. Она состояла из 60 процентов дистиллированной воды и 40 процентов этилового спирта.

«Горячий воздух, забираемый из компрессора двигателя, поступает по трубам в испаритель, который помещен в резервуар, заполненный хладагентом, затем воздух охлаждается и поступает далее в систему вентиляции кабины летного состава», — рассказал автор.

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Он отметил, что экипаж мог влиять на расход хладагента, используя оставшийся спирт для других нужд.

В январе издание TNI писало, что дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М Воздушно-космических сил России могут представлять угрозу для США и их союзников. Эти самолеты способны нести крылатые ракеты Х-22.

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