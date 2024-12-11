В Венгрии раскрыли итоги разговора Орбана с Путиным

Сийярто: Венгрия предложила Киеву перемирие с РФ после разговора Орбана и Путина

Венгрия обратилась к Украине с предложением о рождественском прекращении огня и обмене пленными после разговора по телефону премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе разговора с российскими лидером Орбан затронул возможность рождественского прекращения огня и крупного обмена пленными. После диалога правительство Венгрии связалось с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Однако, по словам Сийярто, Киев отверг мирную инициативу, предложенную Венгрией. «Очень жаль, что президент Зеленский в публичном сообщении окончательно исключил такую возможность и отверг все, что обсуждалось сегодня утром», — отметил министр.

Ранее Орбан созвонился с Путиным. Политики в течение часа обсуждали конфликт на Украине. Премьер Венгрии, комментируя состоявшийся разговор, подчеркнул, что венгерская сторона использует «все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и миру».