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20:16, 11 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о продвижении ВС России в Часовом Яре

Боец ВСУ Мучной: центральный узел обороны ВСУ в Часовом Яре может провалиться
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Центральный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре может провалиться. О продвижении армии России заявил боец ВСУ с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

По его словам, ВС России заняли половину охваченного с трех сторон огнеупорного комбината в Торецке и продвинулись в микрорайоне «Северный».

«Таким образом центральный узел нашей обороны может со временем провалиться», — заключил Мучной.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ в скором времени оставят свои позиции на огнеупорном заводе.

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