В ВСУ рассказали о стремительном наступлении ВС России в Торецке

Боец ВСУ Мучной: ВС России стремительно продвигаются в Торецке

Подразделения Армии России стремительно наступают в Торецке после взятия под контроль шахты «Центральная».Об этом заявил боец украинской армии с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

«После того как враг взял контроль над шахтой "Центральная" и ее терриконами, они стремительно начали развивать наступательные действия западнее этих позиции», — заявил Мучной.

По его словам, ВС России наступают к северным окраинам города, где находится один из ключевых узлов обороны города — шахта «Торецкая». Боец ВСУ добавил, что после перехода ее под контроль российских войск смысла держать оборону далее не будет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ «вцепились» в Торецк, перебрасывая в город новые части. Помимо этого, по его словам, украинская армия активно применяет беспилотники.