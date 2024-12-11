Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:44, 11 декабря 2024Бывший СССР

Водитель на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от ТЦК украинца

На Украине водитель на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от ТЦК мужчину
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Артема Дмитрука

На Украине неизвестный водитель, который проезжал мимо места, где проводилась насильственная мобилизация, спас мужчину от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкоматов). Он на ходу открыл дверь машины и помог украинцу сбежать, инцидент попал на видео, его распространили украинские паблики, в том числе издание «Страна» в Telegram-канале.

Где были сняты кадры, не уточняется. Автор видео посмеялся над военкомом, которому «устроили тренировочку» в виде пробежки за уезжающим авто, а также положительно оценил поступок автомобилиста.

Также видео случившегося опубликовал с своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, который активно подвергает критике случаи насильственной мобилизации в стране. «Бывают и хорошие истории», — прокомментировал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли ракетами Таганрог. Над городом прогремело не менее 10 взрывов

      Названа доля льготной ипотеки на российском рынке

      Волонтер рассказала о выжженных ВСУ лесах в Курской области

      Стало известно о стараниях Киева сдержать линию обороны у Купянска

      В Болгарии назвали условие прекращения транзита российского газа

      Российский военный заявил о получении ВСУ приказов на жестокие расправы над жителями

      На Западе заметили потрясение руководства Ирана из-за ситуации в Сирии

      Российские военные взяли в плен около 500 военных ВСУ в Курской области

      Водитель на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от ТЦК украинца

      В Белоруссии запретили российскую гречку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше