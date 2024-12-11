Водитель на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от ТЦК украинца

На Украине водитель на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от ТЦК мужчину

На Украине неизвестный водитель, который проезжал мимо места, где проводилась насильственная мобилизация, спас мужчину от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкоматов). Он на ходу открыл дверь машины и помог украинцу сбежать, инцидент попал на видео, его распространили украинские паблики, в том числе издание «Страна» в Telegram-канале.

Где были сняты кадры, не уточняется. Автор видео посмеялся над военкомом, которому «устроили тренировочку» в виде пробежки за уезжающим авто, а также положительно оценил поступок автомобилиста.

Также видео случившегося опубликовал с своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, который активно подвергает критике случаи насильственной мобилизации в стране. «Бывают и хорошие истории», — прокомментировал он.