Ганчев рассказал о движении штурмовых групп ВС РФ в Волчанске

Ганчев: движение штурмовых групп ВС РФ отмечается в Волчанске

Движение штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ отмечается в Волчанске, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, работа ведется по всем направлениям. «Движение наших штурмовых групп отмечается в Волчанске», — рассказал он. По словам Ганчева, зачистка региона потребует еще какого-то времени.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Волчанск, пытаясь сдержать наступление российских войск. Ганчев подчеркнул, что ВС РФ сдерживают контратаки украинских сил, которые подтягивают новые ресурсы и резервы.