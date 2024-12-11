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21:54, 11 декабря 2024Бывший СССР

Ганчев рассказал о движении штурмовых групп ВС РФ в Волчанске

Ганчев: движение штурмовых групп ВС РФ отмечается в Волчанске
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Движение штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ отмечается в Волчанске, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, работа ведется по всем направлениям. «Движение наших штурмовых групп отмечается в Волчанске», — рассказал он. По словам Ганчева, зачистка региона потребует еще какого-то времени.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы в Волчанск, пытаясь сдержать наступление российских войск. Ганчев подчеркнул, что ВС РФ сдерживают контратаки украинских сил, которые подтягивают новые ресурсы и резервы.

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