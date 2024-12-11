Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:58, 11 декабря 2024Наука и техника

Впервые подтверждена уникальная квазичастица

Physical Review X: впервые подтвержден полудираковский фермион
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Yinming Shao / Penn State. Adapted from Physical Review X / phys.org

Ученые Университета штата Пенсильвания и Колумбийского университета впервые наблюдали уникальную квазичастицу, называемую полудираковским фермионом, внутри полуметаллического материала ZrSiS. Открытие опубликовано в журнале Physical Review X.

Полудираковские фермионы — это квазичастицы, которые ведут себя необычно: они не имеют массы при движении в одном направлении, но приобретают массу при движении в перпендикулярном направлении. Это поведение связано с уникальными свойствами электронных структур внутри материала. Концепция этих частиц была предсказана теоретически в 2008-2009 годах, но ранее их существование не подтверждалось экспериментально.

Исследование проводилось методом магнитооптической спектроскопии, который позволяет анализировать взаимодействие инфракрасного света с материалом в условиях сильного магнитного поля. Эксперименты проводились в Национальной лаборатории сильных магнитных полей во Флориде, где использовались мощные магниты и охлаждение образцов до экстремально низких температур.

При воздействии сильного магнитного поля исследователи наблюдали необычные переходы уровней Ландау — энергетических состояний электронов. Обычно такие уровни изменяются дискретно в зависимости от массы электронов и напряженности поля, но в случае с ZrSiS был зафиксирован иной, ранее теоретически описанный, закон изменения уровней, что стало ключевым доказательством существования полудираковских фермионов.

Физики-теоретики и экспериментаторы разработали модель, объясняющую наблюдаемое поведение. Анализ показал, что в точках пересечения электронной структуры частицы могут терять массу, двигаясь в одном направлении, но приобретают ее при смене траектории на перпендикулярное направление. Материал ZrSiS, благодаря своей слоистой структуре напоминающей графен, обладает потенциалом для создания однослойных технологий.

Открытие открывает новые возможности для исследований свойств полудираковских фермионов и их применения в современных технологиях, таких как датчики, батареи и квантовые устройства. Однако некоторые аспекты поведения частиц пока остаются необъясненными.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан рассказал об ответе Зеленского на предложение прекратить огонь с Россией

      Джим Керри признался в возвращении в кино ради денег

      Чемпионат мира по футболу пройдет в Саудовской Аравии

      Опасный вирус-мутант нашли в сточных водах в нескольких странах Европы. Откуда он взялся и может ли попасть в Россию?

      В российском городе пообещали вернуть самую уродливую в мире Снегурочку

      Набиуллину хотят сместить с поста главы ЦБ. В Госдуме начали добиваться ее отставки

      Впервые подтверждена уникальная квазичастица

      Популярный в России комик отказался давать интервью Дудю

      Шольц признался в поддержке Украины ради денег

      Убийцу миллионера выдал картофельный оладушек из «Макдоналдса»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше