ВС России ударили по складу с боекомплектами ВСУ в Черниговской области

Лебедев: ВС России поразили склад с боекомплектами ВСУ в Черниговской области

Российские военные поразили в Черниговской области склад с боекомплектами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В Черниговской области прилетало в приграничное село Тимоновичи. Бандеровцы вели огонь со ствольной артиллерии в направлении Брянской области», — сообщил Лебедев.

По словам представителя пророссийского подполья, бойцы ВСУ изжили из населенного пункта местных жителей. Кроме того, они стали квартироваться в брошенных домах и складировать в административных зданиях и промышленных строениях технику и боеприпасы. Лебедев уточнил, что ВС России ударили по хранилищу боекомплектов, после чего из населенного пункта еще около часа была слышна вторичная детонация.

Ранее стало известно об ударе Вооруженных сил (ВС) России по железнодорожной станции в Сумской области. После этого к месту удара были направлены кареты скорой помощи, военные, пожарные и грузовики.