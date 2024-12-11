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21:21, 11 декабря 2024Бывший СССР

ВСУ начали стягивать резервы к Купянску

Ганчев: ВСУ стягивают резервы к Купянску и бросают новобранцев в горячие точки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев рассказал о стягивании Вооруженными силами Украины (ВСУ) резервов к Купянску, отметив, что недавно мобилизованных бойцов начали бросать в самые горячие точки, сообщает РИА Новости.

«Украинское руководство пытается подтягивать резервы к Купянску, "вчера" отловленных на улицах ребят бросают на самые "горячие" участки. Понятно, что долго они там не задерживаются», — заявил он.

По его словам, российские военные наносят точечные удары как по скоплению личного состава ВСУ, так и по местам, где противник может совершать переправы.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что для того, чтобы ВСУ смогли сдержать линию обороны у Купянска в Харьковской области, Киев постоянно перебрасывает туда свежие силы и не жалеет боеприпасов. Отмечается, что за последнюю неделю неподалеку от населенных пунктов Лозовая и Загрызово была зафиксирована высокая боевая активность, причем как со стороны ВС России, так и со стороны противника.

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