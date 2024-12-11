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09:56, 11 декабря 2024Экономика

Wildberries запустила продажу алкоголя

Wildberries запустила продажу алкоголя с самовывозом у магазина-партнера
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российский маркетплейс Wildberries запустил продажу алкоголя. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе маркетплейса.

В тестовом режиме Click&Collect пользователи смогут забронировать товары на маркетплейсе и забрать их в магазине партнера в удобное время самовывозом. Первым к проекту присоединился супермаркет напитков «ВинЛаб», в течение первого этапа тестирования к пилоту будут постепенно подключаться более сотни торговых точек ритейлера.

В настоящий момент опция действует для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга. В дальнейшем географию сервиса планируют расширять.

В механизме онлайн-продажи спиртного предусмотрена постоплатная схема. Для просмотра карточек товаров на онлайн-витрине клиенту потребуется подтвердить, что он старше 18 лет. Для получения заказа в торговой точке «ВинЛаб» потребуется этот документ — без верификации возраста продавцы не смогут оформить покупку.

11 декабря объединенная компания Wildberries & Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB. При этом торговые марки Wildberries и Russ сохраняются для привычного использования. Между тем, бренд RWB приобретет функцию материнского — он будет использоваться для будущих продуктов объединенной компании. В частности, продуктов в сфере IT-индустрии, инноваций и обучения.

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