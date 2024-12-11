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14:40, 11 декабря 2024Бывший СССР

Захарова назвала способ положить конец конфликту на Украине

Захарова: реализация предложений Путина позволит закончить конфликт на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Реализация мирных предложений президента России Владимира Путина позволит закончить конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Реализация сформулированных главой государства конкретных предложений позволит положить конец конфликту, добиться его всеобъемлющего, долгосрочного и справедливого решения», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова назвала способ урегулировать конфликт на Украине на основе принципов строгой взаимности и с позиции интересов России. Дипломат отметила, что такое решение конфликта предполагает учет реалий на земле и исключает вмешательство третьих стран.

Ранее Захарова ответила на вопрос о мирных инициативах избранного президента США Дональда Трампа по Украине. По ее словам, Москва пока не получала от Трампа работающих мирных инициатив.

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