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16:19, 11 декабря 2024Бывший СССР

Захарова объяснила веру Зеленского в свою безнаказанность волшебным порошком и Байденом

Захарова: Зеленскому все сходит с рук из-за сделок с семьей Байденов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому все сходит с рук из-за коррупционных сделок с семьей Байденов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передают «Известия».

«Зеленский надеется на то, что ему будут давать деньги, будут давать вооружение, что у него не закончится волшебный порошок и ему будет все сходить с рук, потому что он был вовлечен в чудовищные коррупционные сделки с семьей Байдена», — заявила дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский вряд ли подразумевал ФРГ, когда послал РФ на три буквы во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду "ФРГ"», — отметила представитель МИД.

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