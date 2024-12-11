Захарова: Зеленскому все сходит с рук из-за сделок с семьей Байденов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому все сходит с рук из-за коррупционных сделок с семьей Байденов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передают «Известия».

«Зеленский надеется на то, что ему будут давать деньги, будут давать вооружение, что у него не закончится волшебный порошок и ему будет все сходить с рук, потому что он был вовлечен в чудовищные коррупционные сделки с семьей Байдена», — заявила дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский вряд ли подразумевал ФРГ, когда послал РФ на три буквы во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду "ФРГ"», — отметила представитель МИД.

