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19:08, 2 декабря 2024Бывший СССР

МИД России ответил пославшему Россию на три буквы Зеленскому

Захарова: Шольц не догадывается, что Зеленский под тремя буквами имел в виду ФРГ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц не догадывается, что украинский президент Владимир Зеленский под тремя буквами подразумевал ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает NEWS.ru.

«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду "ФРГ"», — ответила она на заявление украинского политика, который послал РФ на три буквы.

2 декабря во время совместной пресс-конференции с Шольцем Зеленский резко высказался в адрес России. «На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — сказал он.

Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа жестко раскритиковал Зеленского. По его словам, когда из клоуна делают президента, человеку кажется, что он стал главой государства.

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