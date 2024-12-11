Захарова заявила, что для Украины не является приоритетом достижение мира

Украина не ставит в приоритет достижение мира. Отношение Киева к этому вопросу прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Достижение мира не является приоритетом для киевского режима. Да они вообще такими категориями не меряют», — заявила она.

Захарова также отметила, что потерявший легитимность Владимир Зеленский ответил циничным отказом на предложения избранного президента США Дональда Трампа. По ее словам, украинский политик снова говорил о нежелании заключить мирное соглашение без гарантий безопасности. Она напомнила, что речь идет о членстве Украины в НАТО.

9 декабря Трамп заявил, что Зеленский хочет прекращения огня и готов к заключению мирного соглашения с Россией. Он назвал такое желание украинского политика «чем-то новым». Сейчас Трамп разрабатывает концепцию завершения «нелепого конфликта».