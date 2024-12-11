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16:55, 11 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский предрек раскол Украины из-за потери территорий

Зеленский: признание потерянных территорий частью РФ вызовет раскол Украины
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: President Of Ukraine / Fkickr

Признание потери территорий в пользу России вызовет раскол Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News.

«Мы не можем юридически признать их как российские территории, согласно конституции и законодательству. Внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества», — заявил президент Украины. Зеленский считает, что не нужно заигрывать с темами, которые могут привести к такому исходу событий.

Он добавил, что ряд вопросов в этой сфере нужно решать на дипломатическом уровне. Зеленский связал это с малым количеством военной составляющей Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить приглашение в НАТО со всей своей территорией. Он отметил, что власти в Киеве понимают, что страну не примут в НАТО во время конфликта.

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