Зеленский предрек раскол Украины из-за потери территорий

Зеленский: признание потерянных территорий частью РФ вызовет раскол Украины

Признание потери территорий в пользу России вызовет раскол Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News.

«Мы не можем юридически признать их как российские территории, согласно конституции и законодательству. Внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества», — заявил президент Украины. Зеленский считает, что не нужно заигрывать с темами, которые могут привести к такому исходу событий.

Он добавил, что ряд вопросов в этой сфере нужно решать на дипломатическом уровне. Зеленский связал это с малым количеством военной составляющей Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить приглашение в НАТО со всей своей территорией. Он отметил, что власти в Киеве понимают, что страну не примут в НАТО во время конфликта.